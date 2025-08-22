Polizeipräsidium Ulm

Ein Defekt an einer Maschine führte am Donnerstag in Kuchen zu einem Feuerwehreinsatz.

Kurz nach 9.15 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in der Weberallee aus. Denn dort geriet eine Trockner in Brand. Die drei Bewohner bemerkten Rauch im Keller und informierten die Feuerwehr. Einsatzkräfte aus Kuchen und Geislingen löschten das Feuer und lüfteten die Räume. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurde der Kellerraum und weitere Geräte in Mittleidenschaft gezogen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Defekt den Trockner in Brand setzte. Der Schaden an der 18 Jahre alten Maschine dürfte eher gering sein. Nicht so das Inventar in dem Raum. Den schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

