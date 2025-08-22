PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Wäschetrockner brennt
Ein Defekt an einer Maschine führte am Donnerstag in Kuchen zu einem Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Kurz nach 9.15 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in der Weberallee aus. Denn dort geriet eine Trockner in Brand. Die drei Bewohner bemerkten Rauch im Keller und informierten die Feuerwehr. Einsatzkräfte aus Kuchen und Geislingen löschten das Feuer und lüfteten die Räume. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurde der Kellerraum und weitere Geräte in Mittleidenschaft gezogen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Defekt den Trockner in Brand setzte. Der Schaden an der 18 Jahre alten Maschine dürfte eher gering sein. Nicht so das Inventar in dem Raum. Den schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

++++1635709 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren