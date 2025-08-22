PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fußgänger angefahren
Ein Senior wurde am Donnerstag in Ehingen durch einen 54-Jährigen angefahren.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 13.20 Uhr. Der Skoda-Fahrer war im Karpfenweg in Richtung Welsweg unterwegs. Dort fuhr er rückwärts, um in eine Parklücke einzufahren. Hierbei übersah er wohl den 86-Jährigen, welcher hinter ihm die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Senior verletzte sich beim Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf. Der 54-jährigen Fahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen.

++++ 1637598 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren