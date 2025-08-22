Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fußgänger angefahren

Ein Senior wurde am Donnerstag in Ehingen durch einen 54-Jährigen angefahren.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 13.20 Uhr. Der Skoda-Fahrer war im Karpfenweg in Richtung Welsweg unterwegs. Dort fuhr er rückwärts, um in eine Parklücke einzufahren. Hierbei übersah er wohl den 86-Jährigen, welcher hinter ihm die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Senior verletzte sich beim Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf. Der 54-jährigen Fahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen.

++++ 1637598 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell