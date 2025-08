Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 2.8.2025, 18.40 Uhr wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der B 54 in Höhe Rinkerode leicht verletzt. Ein 63-jähriger Drensteinfurter befuhr mit seinem Auto die Straße Eickenbeck in Richtung Münster. Er verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Straße ab. Rettungskräfte brachten den Fahrer sowie seine Beifahrer, vier und elf Jahre alt aus Duisburg, in ein Krankenhaus. Die B 54 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.000 Euro.

