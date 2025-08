POL-WAF: Beckum. Blauen Mercedes Benz beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 31. August 2025 findet der Tag der Polizei in Oelde statt. Zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr präsentiert sich die Kreispolizei mit ihren Aufgaben an und in der Polizeiwache am Hermann-Johenning-Platz sowie auf der ...

