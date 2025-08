Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Herumfliegende Geldscheine sorgten für gefährliche Situationen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 31.7.2025, gegen 13.50 Uhr sorgten herumfliegende Geldscheine für gefährliche Situationen auf der B 475 Höhe Nordring in Ennigerloh. Fahrzeugführer hielten dort an, um die falschen 50er einzusammeln. Die Polizei sowie Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßenbau NRW sammelten die Geldscheine zwecks Vernichtung ebenfalls ein. Da die 50er mit dem Hinweis Prop copy versehen sind, dürfte sich die Freude über den unerwarteten Geldregen für viele in Grenzen halten.

