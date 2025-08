Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Bürgerinnen und Bürger des Kreises Warendorf zum Tag der Polizei in Oelde eingeladen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 31. August 2025 findet der Tag der Polizei in Oelde statt. Zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr präsentiert sich die Kreispolizei mit ihren Aufgaben an und in der Polizeiwache am Hermann-Johenning-Platz sowie auf der Geiststraße.

Die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich vor Ort über die polizeiliche Arbeit zu informieren und das persönliche Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu suchen.

Geschwindigkeitsmessgeräte, Kriminaltechnik und kriminaltechnische Prävention, die Verkehrspuppenbühne und die Vorführung der Diensthundeführer sind nur einige Programmpunkte, die an diesem Tag angeboten werden. Der "Tag der Polizei" wird von den Institutionen Verkehrswacht im Kreis Warendorf e. V., Notfallseelsorge im Kreis Warendorf und dem Opferhilfeverein Weißer Ring unterstützt.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt der Ortsverband des THW Oelde, die an ihrem Stand Kaffee, Kuchen, Pommes, Würstchen und Getränken anbieten.

