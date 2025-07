Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter sprüht Frau Flüssigkeit ins Gesicht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Neustraße/Südmauer;

Tatzeit: 09.07.2025, 16.35 Uhr;

Eine Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht hat ein bislang Unbekannter einer Frau aus Bocholt. Die Frau hatte am Mittwochnachmittag die Straße Südmauer in Bocholt in Richtung Sankt-Georg-Platz befahren. In Höhe der Neustraße hielt sie, um vier Fußgänger die Straße passieren zu lassen. Diese liefen in Richtung Rathaus. Einer von ihnen ging zum geöffneten Fenster der Autofahrerin und sprühte ihr unvermittelt eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht, wodurch ihr Auge gereizt wurde. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin in unterschiedliche Richtungen. Sie werden wie folgt beschrieben: allesamt zwischen 13 und 16 Jahre alt und männlich, der Täter trug eine schwarze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt, eine weitere Person hatte dunkle Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt und einer grauen Jeans bekleidet, der dritte trug ein weißes T-Shirt und eine graue Jeans und der vierte hatte dunkle Haare und war mit einem roten T-Shirt sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell