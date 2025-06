Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Diebstahl von Baustellengelände

Rheinzabern (ots)

Im Zeitraum von Samstag, dem 14.Juni, um 12:00 Uhr, bis Montag, dem 16.Juni, um 08:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft unbefugt Zugang zu einem Baustellengelände im Bereich der Kandeler Straße in Rheinzabern. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden auf dem Gelände mehrere abgeschlossene Container gewaltsam geöffnet. Aus den Containern wurden Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein, Telefonnummer 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell