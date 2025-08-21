Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Brand in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstag löschte die Feuerwehr Flammen in einem Wohnhaus in Geislingen a.d. Steige.

Ulm (ots)

Um 13.10 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Stuttgarter Straße aus. Dort brannte es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und löschten den Brand. Kurz nach 13.30 Uhr war das Feuer aus. Warum das Feuer ausgebrochen ist, wissen die Ermittler noch nicht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Bewohner kamen nicht zu Schaden. Während den Löscharbeiten musste der Verkehr im Bereich der B10 Stuttgarter Straße/ Ecke Rheinlandstraße voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen. Eine Umleitung wurde eingerichtet, die Einsatzmaßnehmen dauern aktuell noch an.

