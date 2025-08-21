Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Rauch in Mehrfamilienhaus

Am Mittwoch rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhaus in Heidenheim aus.

Ulm (ots)

Kurz vor 20.15 Uhr stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Alter See fest, dass aus einer Wohnung Rauch drang. Die Brandmeldeanlage schlug Alarm und zwei Bewohner schauten in die betreffende Wohnung. Dort fanden sie eine Seniorin. Die war mit Kochen beschäftigt und verlor wohl kurzzeitig das Bewußtsein. In einem kurzen Augenblick kokelte das Essen im Topf an und verursachte die Rauchentwicklung. Sowohl die Ersthelfer und die Seniorin, als auch die restlichen anwesenden Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Sachschaden entstand nicht. Nachdem das Treppenhaus durch die Feuerwehr gelüftet war, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Seniorin wurde im Rettungswagen kurz behandelt. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

