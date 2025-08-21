Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit 90 km/h durch den Tunnel gerast

In der Nacht zum Donnerstag stoppte die Polizei in Ulm vier Raser, die innerhalb geschlossener Ortschaft deutlich zu schnell waren.

Zwischen 23.30 Uhr und 1.30 Uhr führte die Ulmer Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Sie überwachte den Verkehr im Westringtunnel in Fahrtrichtung Neu-Ulm. Bei erlaubten 50 km/h waren vier Fahrende zu schnell, darunter auch ein Lkw mit 31 km/h über dem Erlaubten. Der Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 40 km/h darüber. Auf sie und auch die zwei weiteren Schnellfahrenden kommen empfindliche Bußgelder zu. Bei Dreien sind Punkte und Fahrverbote fällig. Im Falle des 36-jährigen Lkw-Fahrers schlagen 340 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zu Buche.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang!

