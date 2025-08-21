Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auseinandersetzung auf der Straße

Nachdem er auf ein Auto eingeschlagen hatte, wurde ein 37-Jähriger in Heidenheim angefahren.

Ulm (ots)

Der 37-jährige überquerte um 17.40 Uhr die Straße Ziegeläcker parallel zur Schnaitheimer Straße. Dort fuhr ein Alfa-Romeo Fahrer. Der musste anhalten. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach, blieb der 37-Jährige auf der Straße stehen und schlug unvermittelt gegen die Motorhaube des Autos. Daraufhin fuhr der Autofahrer an und stieß gegen den Fußgänger. Der erlitt dabei leichte. Der Streit ging weiter, da der 37-Jährige nun gegen die Tür und das Fenster seines Kontrahenten schlug. Als dieser die Tür öffnete, schlug der 37-Jährige dem 55-Jährigen ins Gesicht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Am PKW entstand Sachschaden.

++++1631747

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell