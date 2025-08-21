Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Autofahrer übersieht Radler

Leichte Verletzungen zog sich ein 68-Jähriger am Mittwoch nach einem Unfall in Biberach zu.

Ulm (ots)

Kurz nach 10.45 Uhr fuhr der 74-Jährige in der Waldseer Straße. Er bog mit seinem Mercedes nach rechts in ein Grundstück ab. Dabei übersah er einen 68-jährigen Radler. Der war auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs. Zwischen dem Mercedes dem Radfahrer kam es zum Zusammenstoß. Der Radler prallte leicht gegen das Auto und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An dem Auto und dem Fahrrad entstanden minimale Schäden. Der Radfahrer trug einen Schutzhelm.

"Vor dem Einordnen und nochmals vor dem Abbiegen ist auf den nachfolgenden Verkehr zu achten," schreibt die Straßenverkehrsordnung vor. Das gilt sowohl beim Abbiegen nach links als auch nach rechts. Diese doppelte Rückschaupflicht soll Verkehrsunfälle verhindern. Damit alle sicher ankommen. Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene!

++++1633044

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell