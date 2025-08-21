Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Fahrzeuggespann aus dem Verkehr gezogen

Absolut verkehrsunsicher war ein Transporter am Mittwoch bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Die Polizei stoppte den rumänischen Kleinlaster samt Anhänger in Gruibingen. Der 23-jährige Fahrer hatte insgesamt zwei Autos und zwei Quads geladen. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass das Gespann gravierende Mängel aufwies und ein Sachverständiger begutachtete das Fahrzeug. Am Zugfahrzeug wurden 26 Mängel und am Anhänger sechs Mängel dokumentiert. So war die Handbremse und Auflaufbremse nahezu ohne Funktion, das Fahrgestell war durchgerostet, mehrere Beleuchtungen funktionierten nicht und das Gespann verlor Betriebsflüssigkeiten. Das Fahrzeuggespann wurde im Anschluss aus dem Verkehr gezogen. Kennzeichen und Fahrzeugpapiere wurden beschlagnahmt. Der Fahrer musste sofort eine Strafe in Höhe von 1.500 Euro bezahlen.

