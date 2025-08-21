Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein - Fahrradfahrer verletzt sich schwer

Am Mittwoch stürzte ein 45-Jähriger Radler die Böschung hinab bei Drackenstein.

Ulm (ots)

Der Mountainbike-Fahrer fuhr gegen 15 Uhr auf dem Feldweg "Steinburren" in Richtung der Kreisstraße 1447. Hierbei verlor er wohl aufgrund des losen Gerölls die Kontrolle über sein Rockaway. Er stürzte und überschlug sich in die Böschung. Dabei verletzte sich der Radler schwer. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Einen Helm hatte der Radler nicht getragen.

Hinweis der Polizei: Schwere oder leider manchmal tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

