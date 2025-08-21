Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Kein Führerschein und wohl nicht belehrbar

Mehrfach fuhr ein 43-Jähriger ohne Führerschein in Eislingen.

Ulm (ots)

Am Mittwoch sah eine Polizeistreife kurz nach 7 Uhr den Peugeot Kleintransporter in der Ulmer Straße fahren. Den Polizisten war bekannt, dass der Fahrzeughalter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie stoppten das Fahrzeug. Am Steuer saß der 43-jährige Fahrzeughalter. Der wurde innerhalb der letzten drei Monate jetzt zum dritten Mal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt. Ihn erwartet nun eine neuerliche Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

