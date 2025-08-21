Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Auf der Straße gewendet

Am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden von über 80.000 Euro bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Die 35-jährige Audi-Fahrerin fuhr gegen 22 Uhr die B19 in Richtung Giengen. Auf Höhe der Einmündung zur Giengener Straße versuchte sie ihr Fahrzeug zu wenden. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr ebenfalls die B19 in Richtung Giengen. Aufgrund mutmaßlich stark überhöhter Geschwindigkeit konnte er sein hochmotorisiertes Fahrzeug nicht mehr abbremsen. Der Fahrer versuchte nach rechts auszuweichen. Hierbei streifte er den Audi noch am Heck. Der BMW fuhr eine kurze Strecke auf dem Bankett weiter und in der weiteren Folge überschlug sich der Pkw. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Fahrer in eine umliegende Klinik. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug des 20-jährigen war nicht mehr fahrbereit. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Beschlagnahme des Autos an. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf. Der Schaden am BMW wird auf rund 80.000 Euro geschätzt, der am Audi auf ca. 800 Euro. Die Straße war zur Unfallaufnahme bis Mitternacht voll gesperrt.

