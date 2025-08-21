Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Hitlergruß gezeigt

Ein Jugendlicher hob vor Polizisten am Mittwoch den Arm in Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 21.15 Uhr befand sich eine Polizeistreife in der Fußgängerzone auf Höhe des Elefantenbrunnens auf Streifenfahrt. Dort befanden sich mehrere Personen laut grölend. Als die Polizisten vorbeifuhren, erhob ein 16-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger seine rechte Hand deutlich zum verbotenen Hitlergruß. Bei der Kontrolle konnte sich der Jugendliche nicht ausweisen und kam auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche seiner Mutter übergeben. Er wird nun wegen Verwenden von verfassungswidrigen Organisationen angezeigt.

