PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht mehr fahrtauglich
Unter dem Einfluss von Drogen stand am Dienstag ein Autofahrer.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Mercedes im Weinbergweg. Am Steuer saß ein 26-Jähriger. Schnell bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm für die nächsten 24 Stunden untersagt.

++++++++ 1626686

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren