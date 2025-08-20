POL-UL: (UL) Ulm - Nicht mehr fahrtauglich
Unter dem Einfluss von Drogen stand am Dienstag ein Autofahrer.
Ulm (ots)
Gegen 18 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Mercedes im Weinbergweg. Am Steuer saß ein 26-Jähriger. Schnell bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm für die nächsten 24 Stunden untersagt.
