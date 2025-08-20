Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Ausgebremst, beschimpft und nicht vorschriftsmäßig unterwegs

Am Dienstag zog die Polizei einen 48-Jährigen aus dem Verkehr. Der war der Polizei mitten auf der B30 aufgefallen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Vorfall kurz nach 17.15 Uhr auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm ereignet haben. Eine 39-Jährige war mit ihrem Audi auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Laupheim-Süd fuhr der 48-Jährige vor dem Audi. Aus bisher unbekannten Gründen bremste der Opel ab und zwang die Audifahrerin zum Abbremsen bis zum Stillstand. Wie die Polizei weiter berichtet, sei der 48-Jährige auf der zweispurigen B30 ausgestiegen, an die Fahrerseite herangetreten und böse Worte in Richtung der 39-Jährigen gerichtet haben. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife hatte das mitbekommen und den Mann, noch bevor er wieder losfahren konnte, kontrollieren können. Dabei stellten die Ermittler fest, dass die beiden hinteren Reifen an dem Opel keine ausreichenden Profiltiefen mehr hatten. Auf den 48-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr zu. Zudem muss er sich wegen den abgefahrenen Hinterreifen verantworten.

