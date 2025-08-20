Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Diebstahl aus Pkw

Am Montag oder Dienstag stahl ein Unbekannter ein Autoradio aus einem Fahrzeug in Biberach.

Ulm (ots)

Eine 32-jährige parkte ihr Fahrzeug am Montag gegen 16 Uhr in der Vollmehrstraße Höhe Feuerwehr. Am nächsten Morgen gegen 9.30 Uhr stellte sie fest, dass das eingebaute Radio, ein USB-Stick sowie ein paar Centstücke fehlten. Die Türen ihres BMW waren wohl verschlossen, nicht aber der Kofferraum. Wegen eines defekten Sensors ließ sich das Auto nicht ganz verschließen. Diese Gelegenheit nutzt der Täter aus und krabbelte wohl bis ganz nach vorne, wo sich das Radio und die Wertsachen befanden. Hinweise zu dem Dieb liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen.

