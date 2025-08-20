Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Mit Alkohol am Steuer

Am Dienstagabend zog die Polizei bei Merklingen einen Autofahrer aus dem Verkehr.

Einen 33-jährigen Opel-Fahrer stoppte eine Streife des Polizeirevier Ehingens am Dienstag um kurz nach 22 Uhr. Dieser war auf der L1230 von Berghülen in Richtung Nellingen unterwegs. Bei dem Mann ergab sich der Verdacht, dass er betrunken war. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel intus hatte. Deshalb musste er sein Auto stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt.

