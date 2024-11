Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241103 - 1067 Frankfurt - Gallus: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Abend (02.11.24) ereignete sich im Stadtteil Gallus ein Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Bereich gesperrt.

Gegen 20.10 Uhr befuhr ein Streifenwagen mit eingeschalteten Sondersignalen die Mainzer Landstraße in Richtung Frankfurt - Höchst. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Speyerer Straße" hielt eine Straßenbahn an, um Fahrgästen das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Der Streifenwagen fuhr links an der haltenden Straßenbahn vorbei, wobei es zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Streifenwagen kam.

Der Fußgänger wurde sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten blieben unverletzt, konnten ihren Dienst jedoch nicht fortsetzen.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen besteht der Verdacht, dass der Fußgänger vor der haltenden Straßenbahn die Fahrbahn überquerte und somit unmittelbar vor dem Streifenwagen auf die Fahrbahn trat und es zur Kollision kam.

Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, die Ermittlungen dauern an. Zur Klärung der Unfallursache und Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell