POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Ladendiebe attackieren Kioskverkäuferin

Rabiat wurden zwei jugendliche Ladendiebe am Dienstag in Heidenheim a.d. Brenz.

Der Beschäftigten eines Kiosk am Bahnhof war das unredliche Treiben des Duos aufgefallen. Sie sah, wie einer davon kurz nach 17 Uhr im hinteren Bereich eines Aufstellers Sammelkarten in einen blauen Rucksack steckte. Um die Frau abzulenken, ging der andere Junge in den vorderen Bereich zur Eiskühltruhe. Die Frau sprach die Beiden an, weshalb sie das Geschäft verlassen wollten. Als die Zeugin dies verhindern wollte, packte der Jugendliche mit dem Rucksack die Frau an den Oberarmen und schob sie zur Seite. Auch der Mittäter griff ein, nachdem die Angestellte den Dieb gegen ein Regal drückte. Der Helfer kam von hinten und stieß die Frau gegen einen Kühlschrank mit Getränken. Dann flüchteten die Unbekannten samt Beute in unbekannter Höhe in Richtung Gleis 1. Die Verkäuferin erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Polizei nahm sofort mit mehreren Streifen die Suche nach den rabiaten Jugendlichen und die Ermittlungen auf. Dabei hoffen die Ermittler auch auf Hinweise weiterer Zeugen.

Die Diebe sind dem Anschein nach dunkelhäutig gewesen. Der Haupttäter war 16 Jahre jung, ca. 175 bis 178 cm groß, etwas breitere Figur, hatte einen leichten Kinnbart und schwarze kurze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt mit Aufdruck sowie eine dunkle Hose. Der Zweite war 15 Jahre, ca. 168 bis 170 cm groß, sehr schlanke Figur und hatte schwarze kurze Haare. Der Junge trug ein weißes T-Shirt mit beidseitig bunten Flecken und eine dunkle Hose.

Wer die Jugendlichen kennt, sie gesehen hat, ihren Aufenthalt kennt oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Heidenheim unter der Telefon-Nr. 07321/322-430 zu melden.

