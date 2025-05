Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch mit Diebstahl von Musikboxen - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 11./12.05.2025, brachen Unbekannte in ein Waldhotel am Hochkopf in Herrenschwand ein. Der oder die Unbekannten betraten das Gebäude über einen Heizungsraum und hebelten anschließend eine Türe zum Lagerraum auf. Aus diesem wurden zwei JBL und zwei Yamaha Musikboxen entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro, der Sachschaden an der Türe ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Waldhotels gemacht haben, sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) Hinweise entgegen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell