POL-UL: (UL) Obermarchtal - Betrunken Unfall verursacht

Am Dienstag prallte ein Auto bei Obermarchtal gegen die Leitplanke und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 22 Uhr auf der Riedlinger Straße in Richtung Ortsausgang. Die 61-jährige Renault-Fahrerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. An der streifte sie über mehrere Meter entlang. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf. Die Fahrerin roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ein Arzt nahm der 61-Jährigen Blut ab. Dieses wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben wie viel Alkohol die Fahrerin genau intus hatte. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 10.000 Euro und an der Schutzplanke auf 2.000 Euro.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

