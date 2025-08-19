PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Autofahrerin nicht aufmerksam
Am Montag konnte ein Kradfahrer den Unfall nicht mehr vermeiden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich in der Wendelinusstraße. Die 36-Jährige fuhr rückwärts auf die Straße ein. Dort fuhr ein 24-Jähriger mit seinem BMW Motorrad. Der konnte dem rückwärtsfahrenden Opel nicht mehr ausweichen und krachte in das Heck. Der Kradlenker stürzte und sein Motorrad wurde nach links abgewiesen. Mit schwereren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

