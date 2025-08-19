PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Raser gestoppt
Deutlich zu schnell fuhr ein 32-Jähriger auf der B311 in Richtung Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr führten Polizisten des Polizeirevier Ehingen Geschwindigkeitskontrollen auf der B311 auf Höhe von Munderkingen durch. Dort sind 100 km/h erlaubt. Der 32-jährige Ford-Fahrer fuhr dort in Richtung Ehingen mit 141 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und 1 Punkt in Flensburg.

++++ 1612948

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

