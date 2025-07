POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Sonntag (06.07.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Schönbachstraße. In der Zeit von 00.00 Uhr bis 09.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein grau/grünes E-Bike der Marke Cube. Dieses war dort an einem Fahrradständer versperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 ...

