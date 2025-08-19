Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - In den Gegenverkehr geraten

Am Montag stoppte die Polizei einen 43-jährigen Renault-Fahrer bei Bad Buchau.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr einen unsicheren Autofahrer auf der L280 von Stafflangen Richtung Bad Buchau. Der Fahrer eines schwarzen Renault Megane kam mehrfach in den Gegenverkehr. Mehrere entgegenkommende Fahrer bremsten stark ab oder wichen auf den Grünstreifen aus. Das Polizeirevier Riedlingen stoppte den Fahrer kurz nach Bad Buchau. Beim 43-jährigen bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten stand. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Die wird nun ausgewertet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Riedlingen sucht Zeugen und Verkehrsteilnehmer, welche dem 43-Jährige entgegenkamen und gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnr. 07371 9380 zu melden.

