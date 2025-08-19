Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Brandmelder löst aus

Am Montag blieb ein Laster an einer Sprinkleranlage hängen.

Gegen 7 Uhr fuhr der 29-Jährige fälschlicherweise mit seinem Mercedes Laster in das Parkhaus in der Bleichstraße ein. Beim Herausfahren blieb er an der Sprinkleranlage hängen und es wurde ein Brandmeldealarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an. Der Fahrer zeigte sich einsichtig und sah sein Fehlverhalten ein. Das Polizeirevier Göppingen schätzt den Schaden auf 3.000 Euro.

