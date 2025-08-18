PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Motorradfahrer ausgebremst
Am Sonntag soll ein Transporterfahrer einen sehr aggressiven Fahrstil an den Tag gelegt haben.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Motorrad von Herbrechtingen in Richtung A7. Auf der Strecke soll ihm ein weißer Kleintransporter sehr dicht aufgefahren sein. Danach soll der unbekannter Fahrer den Motorradfahrer mit nur wenigen Zentimeter Seitenabstabstand überholt haben. Nach dem Überholgang soll er von dem Transporterfahrer ausgebremst worden sein. Um einen Unfall zu vermeiden musste er ausweichen und fuhr an dem Transporter wieder vorbei und weiter. Was den unbekannten Fahrer zu seinem gefährlichen Verhalten veranlasst hat, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1610216 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

