Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Zigarettenautomat aufgefunden
Am Sonntag wurde ein Zigarettenautomat in einem Waldstück bei Ertingen entdeckt.

Ulm (ots)

Am Sonntagmittag wurde durch eine Spaziergängerin in einem Waldstück in der Nähe des Grillplatzes Wundertanne ein zerlegter Zigarettenautomat entdeckt. Das Polizeirevier Riedlingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen keine Erkenntnisse zum Herkunftsort des Automaten vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Riedlingen unter der Telefonnr. 07371 9380 entgegen.

++++ 1608545

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

