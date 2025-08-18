Ulm (ots) - Der 63-Jährige parkte gegen 12.45 Uhr mit seinem Laster auf einem Firmenparkplatz in der Neuwiesenstraße. In der Fahrerkabine bereitete er sich mit einem Gaskocher Essen zu. Währenddessen schlief er ein und das Gas entzündete sich. Durch das Feuer erlitt der Mann lebensgefährliche Verbrennungen. Ein ...

