POL-UL: (GP) Adelberg - Anhänger umgeworfen
Vandalen waren von Samstag auf Sonntag in Adelberg unterwegs.
Ulm (ots)
Der Anhänger stand zwischen Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr an einem Feldweg im Bereich der Ziegelstraße. Eine Gruppe Unbekannter warf den Anhänger um. Auf dem Hänger war ein Wassertank. Der wurde beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
