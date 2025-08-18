POL-UL: (HDH) Heidenheim - Motorradgespann kippt um
Zwei Personen erlitten bei einem Unfall am Sonntag leichte Verletzungen.
Ulm (ots)
Gegen 11.45 Uhr fuhr der 64-Jährige mit seinem Motorradgespann in der Giengener Straße. Wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit bog er nach rechts in die Waldstraße ein. Dabei verlor der montierte Seitenwagen die Bodenhaftung und das Gespann kippte um. Bei dem Unfall wurden der Kradlenker und seine 57-jährige Sozia leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.
