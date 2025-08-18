Ulm (ots) - Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, begann ein nächtlicher Beutezug, der irgendwie nicht so richtig gelingen wollte. Zunächst entwendete der bisher unbekannte Dieb ein nicht fahrbereites Motorrad aus einem Pferdeanghänger in der Uferstraße. Dieses rollte er bis zur Boßlerstraße. Dort schlug er an einem geparkten Wohnwagen eine Scheibe ein, ohne etwas zu entwenden. An der dort angrenzenden Saftkellerei hebelte ...

