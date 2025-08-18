PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Motorradgespann kippt um
Zwei Personen erlitten bei einem Unfall am Sonntag leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr fuhr der 64-Jährige mit seinem Motorradgespann in der Giengener Straße. Wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit bog er nach rechts in die Waldstraße ein. Dabei verlor der montierte Seitenwagen die Bodenhaftung und das Gespann kippte um. Bei dem Unfall wurden der Kradlenker und seine 57-jährige Sozia leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

++++++++ 1608490 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 11:29

    POL-UL: Korrektur zu "Fast missglückter Beutezug" von heute 08.58 Uhr

    Ulm (ots) - Der Sachverhalt trug sich nicht in Schlat zu, sondern in Salach. ++++++++++++ 1603237 Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 08:58

    POL-UL: (GP) Schlat - Fast missglückter Beutezug

    Ulm (ots) - Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, begann ein nächtlicher Beutezug, der irgendwie nicht so richtig gelingen wollte. Zunächst entwendete der bisher unbekannte Dieb ein nicht fahrbereites Motorrad aus einem Pferdeanghänger in der Uferstraße. Dieses rollte er bis zur Boßlerstraße. Dort schlug er an einem geparkten Wohnwagen eine Scheibe ein, ohne etwas zu entwenden. An der dort angrenzenden Saftkellerei hebelte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren