Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Fast missglückter Beutezug

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, begann ein nächtlicher Beutezug, der irgendwie nicht so richtig gelingen wollte. Zunächst entwendete der bisher unbekannte Dieb ein nicht fahrbereites Motorrad aus einem Pferdeanghänger in der Uferstraße. Dieses rollte er bis zur Boßlerstraße. Dort schlug er an einem geparkten Wohnwagen eine Scheibe ein, ohne etwas zu entwenden. An der dort angrenzenden Saftkellerei hebelte er eine Tür auf und entwende wenige Cent aus einer Münzschale. Dort entdeckte er auch ein Motorrad welches er kurzschließen wollte und dabei das Zündschloss beschädigte. Letzten Endes gab er sich mit einem Mountainbike der Marke Bulls zufrieden und entwendete dieses. Die Polizei hat verschiedene Spuren gesichert. Eine Videoaufzeichnung aus der Nachbarschaft hat Teile des Zuges aufgezeichnet.

