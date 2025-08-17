Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Betrunkener verlief sich im Wald

Ulm (ots)

Am Samstagabend hatte sich ein 19-Jähriger mit Freunden in Schnaitheim getroffen. Nachdem er reichlich Alkohol getrunken hatte, entschied er sich nach Hause nach Neresheim zu marschieren. Mutig wie er war, ließ er sich von Google Maps in den Wald führen. Dort verließ ihn der Mut und Verwirrung machte sich breit, so dass er einen Notruf absetzte. Noch rechtzeitig bevor sein Akku leer war, wurde er von der Polizei angetroffen und zurück in die ihm bekannte Zivilisation gefahren.

