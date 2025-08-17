Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Junger Mann ließ die Hosen runter

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.50 Uhr, hatte eine Frau eine unliebsame Begegnung. Sie war zu Fuß in der Schillerstraße unterwegs, als sie einem 19-Jährigen begegnete. Er lehnte an einem Pfosten und hatte die Hose heruntergelassen. In sexueller Eigensucht suchte er den Blickkontakt während er sich selber befriedigte. Ein weiterer Passant wurde von dem Anblick getroffen. Als die gleich verständigte Polizei eintraf, war der Halbnackte weg. Er konnte im Rahmen der Fahndung aber festgenommen werden. Nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde der EU-Bürger auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

