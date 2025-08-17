POL-UL: (GP) Uhingen - Dauerkonsument fuhr mit E-Scooter
Ulm (ots)
Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooter Fahrer im Ziegelbergweg. Bei dem 33-Jährigen konnten Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt werden. Er räumte ein, dass er täglich Cannabis konsumiere, das er auf Rezept bekommen würde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt. Auch aus medizinischen Gründen konsumiertes Cannabis berechtigt nicht zur grenzenlosen Teilnahme am Straßenverkehr mit Kraftfahrzeugen.
