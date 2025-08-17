PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Dauerkonsument fuhr mit E-Scooter

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooter Fahrer im Ziegelbergweg. Bei dem 33-Jährigen konnten Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt werden. Er räumte ein, dass er täglich Cannabis konsumiere, das er auf Rezept bekommen würde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird wegen Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt. Auch aus medizinischen Gründen konsumiertes Cannabis berechtigt nicht zur grenzenlosen Teilnahme am Straßenverkehr mit Kraftfahrzeugen.

+++++++++++++++++++++++++++ 1603631

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren