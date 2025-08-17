Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Im Rausch eskaliert - Vollkommen eskaliert ist am Samstagabend ein 49-Jähriger in Laichingen.

Zunächst saß der 49-Jährige zusammen mit seiner Frau und einem weiteren Paar, welches zu Besuch war, zusammen. Es wurde reichlich Alkohol konsumiert, was die harmonische Stimmung zwischen dem 49-Jährigen und seiner Frau zum Kippen brachte. Er schlug der ebenfalls 49-Jährigen mit der Hand ins Gesicht und zog sie an den Haaren zu Boden. Die zu Besuch anwesende 44-Jährige verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Als diese vor Ort eintrafen gebärdete sich der Betrunkene auch den Einsatzkräften gegenüber sofort sehr aggressiv. Während die Besatzung des Rettungswagens sich um die leicht verletzte Ehefrau kümmerte, griff ihr Mann die Beamten des Verkehrsdienstes Mühlhausen und des Polizeireviers Ehingen an. Diese setzten Pfefferspray ein und fixierten den Aggressor. Im Anschluss daran wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Zelle verbringen. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Er wird sich nun wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung zu verantworten haben.

