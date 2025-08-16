Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - 76jähriger Mann vermisst

Die Polizei sucht aktuell in Riedlingen-Grüningen und Umgebung nach einem Mann.

Ulm (ots)

Dabei handelt es sich um den 76jährigen Klaus Peter Schaal aus Riedlingen-Grüningen. Er wird seit Dienstagabend vermisst. Herr Schaal ist ca. 170cm groß und von normale Statur. Er hat eine Glatze, sichtbare Zahnlücken und ist bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einem grauen T-Shirt. Dazu trägt er braune Sneaker. Herr Schaal dürfte desorientiert sein. Zuletzt gesehen wurde er am Dienstagabend in Riedlingen-Güningen. Dann verliert sich seine Spur. Hinweise zum Aufenthalt von Herrn Schaal nimmt das Polizeirevier Riedlingen unter 07371/9380 entgegen. Ein Foto des Vermissten ist unter folgendem Link http://t1p.de/il267 zu öffnen.

