Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Betrunken die Polizei alarmiert - Betrunken hat in der Nacht auf Sonntag eine 55-Jährige mehrmals den Notruf gewählt, nicht ohne Folgen.

Ulm (ots)

Gegen 22:15 Uhr rief die Frau zum ersten Mal beim Notruf der Polizei an und gab an, Hilfe zu brauchen. Weitere Informationen wollte sie nicht nennen. Stattdessen legte sie auf und rief in der Folge weitere Male an. Eine Streifenbesatzung des Polizeipostens Munderkingen verlegte daraufhin zu deren Wohnanschrift. Als diese dort waren traf die 55-Jährige mit ihrem Auto ebenfalls ein. Sie hatte die Notrufe offensichtlich vom Auto aus unterwegs abgesetzt. Die Beamten stellten sofort Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Ihr Verdacht wurde durch Erbrochenes im Fußraum untermauert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Polizisten brachten die Frau zur Blutentnahme und behielten deren Führerschein ein. Ein sachlicher Grund, den Notruf zu wählen, hatte tatsächlich nicht vorgelegen. Die 55-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

