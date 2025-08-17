Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen

Schaiblishausen - Auto überschlägt sich - Drei Schwerverletzte gab es in der Nacht auf Samstag bei einem Unfall zwischen Untersulmetingen und Schaiblishausen.

Ulm (ots)

Gegen 01:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem hochmotorisierten Mercedes die L257 von Untersulmetingen in Richtung Schaiblishausen. Kurz vor Ortseingang kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie alkoholischer Beeinflussung von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schanzte über den Grünstreifen in einen Acker, wo es sich mehrfach überschlug. Der Mercedes kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Sowohl der 20-Jährige als auch sein 19-jähriger Beifahrer und eine 17-Jährige auf der Rückbank wurden dabei schwer verletzt. Alle drei kamen mit dem Rettungswagen in Kliniken. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert über der absoluten Fahruntüchtigkeit. Er musste eine Blutentnahme erdulden und seinen Führerschein abgeben. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf. Der 20-Jährige sieht einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

