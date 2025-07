POL-PIBIN: Betrunkener Radfahrer

Bingen (ots) - Am 08.07.25 gegen 16:10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Amtsstraße in Bingen einen 31-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich einer Drogenbeeinflussung. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und belegte den Konsum von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 ...

