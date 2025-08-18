PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Nach Unfall geflüchtet
Am Sonntag überfuhr ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer in Schwendi eine Verkehrsinsel.

Ulm (ots)

Um 6 Uhr war ein Autofahrer in Schwendi unterwegs. Er fuhr mit seinem Opel in der Laupheimer Straße aus Richtung Mietingen. In einer leichten Linkskurve verlor er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über die dortige Verkehrsinsel. Hierbei zerstörte er mehrere Verkehrsschilder und Pfosten, welche er mitsamt den Pflastersteinen aus den Boden riss. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Als diese eintraf, versuchte der Fahrer über mehrere Gärten zu flüchten, konnte aber durch die Polizeibeamten festgehalten werden. Ein Atemalkoholtest beim 37-Jährigen ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei Laupheim ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Die genaue Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

++++1608058

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

