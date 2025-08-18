POL-UL: (GP) Geislingen - Brand in Fahrerkabine
Schwere Verbrennungen erlitt ein 63-Jähriger am Sonntag in Geislingen.
Ulm (ots)
Der 63-Jährige parkte gegen 12.45 Uhr mit seinem Laster auf einem Firmenparkplatz in der Neuwiesenstraße. In der Fahrerkabine bereitete er sich mit einem Gaskocher Essen zu. Währenddessen schlief er ein und das Gas entzündete sich. Durch das Feuer erlitt der Mann lebensgefährliche Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik.
+++++++ 1608933 (JC)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell