Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs
Ein 38-Jähriger war am Sonntagabend in Ulm-Wiblingen unterwegs.

Ulm (ots)

Kurz vor 22 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein mutmaßlich Betrunkener mit seinem VW in der Biberacher Straße losgefahren sei. Durch das Polizeirevier Ulm-West konnte der Fahrer gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann außerdem keinen Führerschein hat. Er muss sich nun wegen Alkohol im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

