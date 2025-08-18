Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Raser gestoppt

Am Sonntagnachmittag waren zwei Fahrer im Bereich Biberach deutlich zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr führten Polizisten des Polizeirevier Biberachs Geschwindigkeitskontrollen auf der B30 bei Hochdorf durch. Dort sind 100 km/h erlaubt. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem BMW in Richtung Ravensburg und überholte dort. Hierbei fuhr er 138 km/h. Bei der Kontrolle zeigte er sich zudem uneinsichtig.

Um 15 Uhr kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeiten auf der Umgehungsstraße in Richtung Hubertus-Liebrecht-Straße bei Warthausen. Hier sind 70 km/h erlaubt. Ein 55-jähriger Nissan-Fahrer fuhr dort mit 107 km/h.

Beide Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro, einem Punkt in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen rund um die Uhr durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++ 1609601 1611518

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell