Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Polizei kontrolliert Tuner- und Poserszene
Von Freitag auf Samstag führte die Polizei in Ehingen zahlreiche Kontrollen durch.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden setzte die Polizei bei ihren Kontrollmaßnahmen den Schwerpunkt auf die Tuner- und Poserszene. Insgesamt kontrollierte die Polizei im Ehinger Stadtgebiet 42 Fahrzeuge. Die angetroffenen Fahrzeuglenker verhielten sich im Großen und Ganzen vorschriftsmäßig und es kam nur zu wenig Beanstandungen. So gab es nur zwei Verstöße die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In einem Falle war das Reifenprofil abgefahren. Ein Fahrzeuglenker wurde wegen unnötigen Lärmmachens angemahnt.

+++++++ 1602149

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

