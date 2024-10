POL-IZ: 241024.3 Itzehoe: Reihenweise Verstöße

Glückstadt (ots) - Am Mittwochmittag hat ein unbekannter Täter in Glückstadt versucht, von einer Frau auf offener Straße Geld zu erlangen. Der Versuch scheiterte ob der Gegenwehr der Itzehoerin. Kurz vor 12.00 Uhr war die Geschädigte in der Straße Hinterm Hofe unterwegs. In Höhe der Hausnummer 14 sprach ein Mann die Anzeigende an, packte sie an ihrer Kleidung und forderte die Herausgabe von Geld. Die 23-Jährige ...

